ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في فلسطين إلى 480 حالة

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، إلى 480 حالة بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.

وقالت الكيلة خلال الإيجاز الصحفي اليومي في مدينة رام الله، إنه جرى في الساعات الأخيرة تسجيل ست إصابات جديدة بالفيروس في الضفة الغربية وشرق القدس من بينهم ممرضون.

وأضافت، أنه تم تسجيل خمس حالات تعافي لمرضى بالفيروس ما يرفع حالات الشفاء إلى 92 حالة، فيما كان تم تسجيل أربع حالات وفاة.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب له أمس، على استمرار التدابير الاحترازية لمواجهة خطر تفشي فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم.