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مجددًا.. انتشار الفيروس في طهران بعد رفع القيود

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مجددًا.. انتشار الفيروس في طهران بعد رفع القيود مجددًا.. انتشار الفيروس في طهران بعد رفع القيود

أدى اعتماد نهج رفع القيود في إيران إلى تفشي الوباء في العاصمة مجددًا، حسب ما أكده رئيس لجنة مكافحة في طهران، علي رضا زالي، اليوم الخميس.

وصرح زالي للصحافة أن عدم مراعاة التباعد الاجتماعي وتخفيف الكثير من القيود التي كانت مفروضة على حركة المرور، ستجعل الناس يعتقدون أنه جرت السيطرة على فيروس كورونا، بينما أعداد الوفيات عادت لارتفاع مرة أخرى.

وأكد زالي أنه جرى نقل حوالي 400 شخص إلى المستشفيات يوم الأربعاء، من أكثر من 6300 شخص راجعوا الأطباء في طهران، مشددًا على أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا في تزايد مرة أخرى.

المشرق نيوز

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