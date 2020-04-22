الافتاء الأردنية تتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس

جي بي سي نيوز:- أعلن سماحة مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة أنه سيتم تحري هلال شهر رمضان المبارك من قبل لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام مساء يوم غد الخميس، في عدد من المواقع وفي المرصد الفلكي الواقع فوق قمة جبل أم الدامي في وادي رم والتي تعد من أعلى القمم في المملكة.

ولفت سماحته، إلى أنه سيعلن عن نتيجة التحري بعد غروب شمس يوم غد الخميس، ولن يكون هناك أية فعاليات ترافق الإعلان، انسجاما مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما ستقوم الجمعية الفلكية الأردنية برصد الهلال في عدد من المواقع.

-- (بترا)