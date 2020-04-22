أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الافتاء الأردنية تتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس

Print
الافتاء الأردنية تتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس الافتاء الأردنية تتحرى هلال شهر رمضان غدا الخميس

جي بي سي نيوز:-  أعلن سماحة مفتي عام المملكة عبد الكريم الخصاونة أنه سيتم تحري هلال شهر رمضان المبارك من قبل لجنة الأهلة في دائرة الإفتاء العام مساء يوم غد الخميس، في عدد من المواقع وفي المرصد الفلكي الواقع فوق قمة جبل أم الدامي في وادي رم والتي تعد من أعلى القمم في المملكة.
ولفت سماحته، إلى أنه سيعلن عن نتيجة التحري بعد غروب شمس يوم غد الخميس، ولن يكون هناك أية فعاليات ترافق الإعلان، انسجاما مع الإجراءات الحكومية والوقائية بعدم التجمعات، للحد من انتشار .
كما ستقوم الجمعية الفلكية الأردنية برصد الهلال في عدد من المواقع.
-- (بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية