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بعد ظهور إصابات كورونا في مخيمات اللاجئين بالأرن.. كيف تحركت الأونروا؟

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بعد ظهور إصابات كورونا في مخيمات اللاجئين بالأرن.. كيف تحركت الأونروا؟ بعد ظهور إصابات كورونا في مخيمات اللاجئين بالأرن.. كيف تحركت الأونروا؟

صرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين “أونروا” في الأردن في تصريح لها، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى زيادة مستوى الوعي لدى الأهالي حول الطرق المثلى للوقاية من العدوى واتخاذ التدابير الوقائية الصارمة اللازمة، مثل تطبيق قانون التباعد الاجتماعي والمحافظة على النظافة.

وأكدت “أونروا” أنه وبالتنسيق مع لجان المجتمع المحلي ومدراء المناطق التابعين للوكالة في المخيمات، جري اختيار 20 إلى 30 متطوعًا، بالإضافة إلى موظفي “أونروا” المقيمين داخل كل مخيم لتلقي تدريبات عملية حول فيروس كوفيد-19.

 

وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبدالمهدي مطاوع، إن المخيمات تقع تحت إشراف الأونروا و في ظل أزمة كورونا العالمية حدثت بعض التغيرات، مشيرًا إلى أن الخطر يتمثل في كثافة مخيمات اللاجئين.

المشرق نيوز

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