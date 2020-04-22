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“يوناميد” تقدم مساعدات طبية للسودان لمواجهة فيروس كورونا

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“يوناميد” تقدم مساعدات طبية للسودان لمواجهة فيروس كورونا “يوناميد” تقدم مساعدات طبية للسودان لمواجهة فيروس كورونا

أستلمت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، معدات ومعينات طبية للتصدي لجائحة كورونا مقدمة من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد”.

 

وأكد وزير الصحة السوداني الدكتور أكرم التوم، عقب تسلمه المعدات بوزارة الصحة، بجهود اليوناميد ودعمها للوزارة، مشيرًا إلى أن المعدات عبارة عن عربات دفع رباعي ومولدات كهرباء وثلاجة لحفظ الجثث.

 

وصرحت، إن وزارة الصحة في حاجة للمشارح من أجل احترام الموتى وحقوق الإنسان ومساعدة الطب العدلي في تقديم الأدلة والتوثيق وتحضير جثث الموتى، خاصة الأجانب ونقلهم إلى بلادهم بصورة لائقة.

 

وأشار إلي أن المعدات، سيجري توزيعها فورًا، متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق مع منظمة اليوناميد في مساعدة الوزارة لتقديم الخدمة والدعم العلاجي والوقائي للموطنين في مواجهة جائحة كورونا.

 

وأضاف، أن وزارة الصحة السودانية تحتاج إلى ألبسة واقية والكمامات وأغطية الرأس لحماية الكادر الصحي.

 

وطالب التوم من المواطنين ضرورة اتباع التوجيهات والإرشادات الصحية لحماية أنفسهم وأسرهم.

المشرق نيوز

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