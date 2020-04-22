فيسبوك تستثمر 5.7 مليار دولار في العملاقة الهندية Jio

أعلنت شركة فيسبوك عن تعاون جديد لتسريع التحول الرقمي في الهند عن طريق استثمارها مبلغ 5.67 مليار دولار في (Jio Platforms)، ذراع التكنولوجيا الرقمية لمجموعة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) للملياردير الهندي (موكيش أمباني) Mukesh Ambani، مما يشكل أكبر استثمار للشبكة الاجتماعية في الهند حتى الآن.

وضخت فيسبوك مليارات الدولارات في (Jio Platforms) للحصول على حصة تبلغ 9.99 في المئة في الشركة، مما يمنح شركة وادي السيليكون موطئ قدم رئيسي في أحد أسرع أسواق الإنترنت نموًا في العالم.

وتمتلك (Jio Platforms) العديد من الخدمات تحت مظلتها، من ضمنها (ريلاينس جيو) Reliance Jio، وهي شبكة الهاتف المحمول التي سجلت ما يقرب من 390 مليون مشترك منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات ونصف لتصبح الشركة الأولى في الهند من حيث الإيرادات وقاعدة المشتركين.

وتشمل هذه الشراكة تعاونًا تجاريًا مع منصة واتساب يُحتمل أن يمهد الطريق أمام فيسبوك لتحقيق الدخل من مستخدمي واتساب في الهند البالغ عددهم 340 مليون من خلال تقديم خدمات الدفع الرقمية بالتعاون مع سوق التجارة الإلكترونية (JioMart) الذي يربط الشركات الصغيرة بالعملاء.

وقالت (Jio Platforms) إن استثمار فيسبوك يجعلها من حملة الأسهم التي لا تشكل أكثرية في الشركة ذات القيمة السوقية البالغة 66 مليار دولار، فيما قال (مارك زوكربيرج) Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك: “الهند في وسط تحول رقمي كبير وقد لعبت منظمات مثل (Jio Platforms) دورًا كبيرًا في توصيل مئات الملايين من الهنود والشركات الصغيرة عبر الإنترنت”.

وتمتلك مجموعة ريلاينس إندستريز (Reliance Industries) – التي تتخذ من مومباي مقراً لها – أعمالًا تجارية واسعة في قطاع التجزئة، ولديها الآن أكثر من 10 آلاف متجر لبيع البقالة والإلكترونيات الاستهلاكية والملابس.

ومن المقرر أن تبيع (Reliance Industries) خمس أعمالها في مجال تكرير النفط والكيماويات إلى شركة أرامكو السعودية مقابل 15 مليار دولار تقريبًا، إلى جانب بيع حصة في أصول أبراجها للاتصالات لشركة بروكفيلد لإدارة الأصول الكندية مقابل أكثر من 3 مليارات دولار.