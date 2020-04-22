العثور على nova 7 Pro و nova 7 في متجر يكشف عن كافة المعلومات

تستعد شركة هواوي للكشف عن ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة (نوفا 7) nova 7 بعد غدٍ الخميس، ولكن أحد المتاجر في الصين وضع اثنين منها على رفوفه ليُعثر عليهما، وتُنشر مراجعة تكشف عن كل شيء عنهما.

ومن الهواتف الثلاثة المرتقبة، عُثر على هاتفي (نوفا 7)، و(نوفا 7 برو) اللذين يبدوان متشابهين أكثر من المتوقع. ويبدأ الفيديو بالحديث عن هاتف (نوفا 6)، ثم (نوفا 7 5جي). ويظهر من الفيديو أن الهاتفين سيقدمان 4 كاميرات خلفية، بدقة 64 ميجابكسل، و8 ميجابكسل، و8ميجابكسل، و2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف (نوفا 7) على معالج من نوع (كيرين 985 5جي)، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. أما هاتف (نوفا 7 برو) فهو يحتوي معالجًا من نوع (كيرين 985) بدلًا من (كيرين 990 5جي) كما ذكرت التسريبات السابقة. أما الذواكر، فهي ذاتها في (نوفا 7).

ويشترك هاتف (نوفا 7 برو) مع (نوفا 7) بدقة الكاميرات الخلفية الأربع، ولكنه يمتاز بأن الكاميرا الثانية، التي بدقة 8 ميجابكسل، تأتي مع عدسات مقربة ومثبت صورة بصري. ويمكن التقريب عن طريق تطبيق الكاميرا رقميًا بمعدل يصل إلى 50x، مع تقريب بصري بمعدل 5x. أما الكاميرا الرئيسية فهي بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، ولكن يبدو أنها بدون مثبت صورة بصري.

وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل في هاتف (نوفا 7) مع فتحة عدسة f/2.4 بدون مثبت صورة بصري. ويمكن للتطبيق التقريب بمعدل 10x؛ لذا يُرجح أن تدعم العدسات التقريب البصري بمعدل 2x.

ويظهر في الفيديو أن هاتف (نوفا 7 برو) سيقدم شاشة من نوع OLED منحنية من الجانبين بقياس 6.57 بوصات. أما هاتف (نوفا 7) فشاشته من نوع OLED بقياس 6.53 بوصات، والدقة في كليهما +FHD، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا.

وتحتوي شاشة هاتف (نوفا 7 برو) ثقبين للكاميرتين الأماميتين اللتين تأتيان بدقة 32 ميجابكسل، و8 ميجابكسل. ويحتوي الهاتفان بطارية بسعة 4,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 40 واطًا. كما يتوفر الهاتفان بخمسة ألوان، هي: الأسود، والأخضر، والأزرق، والأحمر، والأبيض.