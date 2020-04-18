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السودان : تسجيل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

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السودان : تسجيل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا السودان : تسجيل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة السودانية تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 4 وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم السبت، أن التقارير الوبائية أظهرت أنه بالنسبة لولاية الخرطوم، فإن حالات الإصابة بالفيروس ليوم الجمعة، هى ٢٧ حالة من مختلف محليات ولاية الخرطوم، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

وبلغت الحالات في الولايات الأخرى ٣ حالات، بواقع حالتين من ولاية النيل الأبيض، وحالة من ولاية الجزيرة، أما الوفيات الأربعة، فهى لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.

وأشارت إلى بدء تطبيق الإغلاق الكامل في كل أنحاء ولاية الخرطوم اليوم السبت ولمدة ٢١ يوما، موضحة أن الإغلاق الكامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار المرض.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، لكي يتحقق الهدف من القرار.

المشرق نيوز

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