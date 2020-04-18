إميليا كلارك بمفردها في شوارع لندن الخالية

ظهرت صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة في في مسلسل Game of” “thrones النجمة العالمية إميليا كلارك، وحيدها في شوراع لندن وسط غياب الشوارع من المارين التزامًا بالتباعد بين الأشخاص وقواعد الحظر التي فرضتها أغلب دول العالم بعد تفشي وباء كورونا، وظهرت كلارك وهي تسير بمفردها بمرافقة كلبها تيد والذي تبنته في يناير الماضي.

ويذكر أن أعلن الممثل العالمي كريستوفر هيفجو، صاحب شخصية “تورمند” في المسلسل الشهير “Game Of Thrones”، عن تعافيه بشكل كامل من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، بعد خضوعه عدة أسابيع للحجر الصحي بصحبة زوجته.