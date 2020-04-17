فيسبوك ستُنبّه من يتفاعل مع المعلومات غير الصحيحة عن كورونا

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الخميس عن خطوة جديدة تهدف إلى مكافحة انتشار المعلومات المغلوطة عن جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وقالت الشركة – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – في منشور على مدونتها: إن المستخدمين الذين سبق لهم أن أعجبوا، أو علَّقوا، أو تفاعلوا بمحتوى مضلل سيرون رسالة توضح لهم المعلومات الصحيحة.

وأضافت فيسبوك أن الرسالة التي ستنبثق للمستخدمين هي من منظمة الصحة العالمية مع خيار لمشاركتها، أو زيارة الصفحة الخاصة بجائحة (كوفيد-19) على موقع المنظمة. وقالت: “نريد أن نربط الأشخاص الذين ربما تفاعلوا مع المعلومات الخاطئة الضارة عن الفيروس بالحقيقة من مصادر موثوقة في حالة رؤية أو سماع هذه الادعاءات مرة أخرى من فيسبوك”.

وتعتزم فيسبوك البدء في إظهار الرسالة المنبثقة في الأسابيع القادمة. وتشمل المعلومات الصحيحة التي ستظهر: “شبكات الجيل الخامس 5G لا تنشر (كوفيد-19)”، و”تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يمنع مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)”، و”يمكنك التعافي من مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19)، بالعدوة بالفيروس التاجي المستجد لا تعني أنك ستحمله مدى الحياة”.

وتشمل الرسائل أيضًا: “إن القدرة على حبس أنفاسك لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر دون السعال أو الشعور بعدم الراحة لا يعني أنك لا تعاني من مرض الفيروس التاجي (كوفيد-19) أو أي مرض رئوي آخر”، و”إن شرب الكحول لا يحميك من (كوفيد-19) وقد يكون خطرًا”، و”يمكن أن ينتقل فيروس (كوفيد-19) في المناطق ذات المناخ الحار والرطب”، و”لا يمكن للطقس البارد والثلج أن يقتل الفيروس التاجي المستجد”، و”أخذ حمام ساخن لا يمنع الإصابة بالفيروس التاجي المستجد”، و”لا يمكن أن ينتقل الفيروس التاجي المستجد عن طريق لدغات البعوض”.