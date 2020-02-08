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دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

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دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

جى بي سي نيوز  :- تنطلق في عمان يوم غد السبت أعمال الاجتماع الطارىء الـ 30 للاتحاد البرلماني العربي، بناءً على دعوة من رئيس الاتحاد البرلماني العربي، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة.
وقال رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، اليوم لدى استقباله الوفود البرلمانية العربية، إن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي في عمّان يأتي وسط ظروف عربية دقيقة، وملفات عالقة، ومنعرجات خطيرة تمر بها القضية الفلسطينة.
وأشار الى أن المؤتمر يشكّل فرصة لإعادة اللحمة للعمل البرلماني العربي، وتوحيد المواقف بما يُمكن من التنسيق والتحشيد لقضايا الأمة المركزية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وشدد الطراونة أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي في رفض أي تسوية تهضم الحق الفلسطيني، وفي مقدمة ذلك إقامة الدولة المستقلة وحق العودة والتعويض للاجئين.
ويناقش ممثلو 20 برلمانا عربيا بينهم (16) رئيس برلمان، موقفهم من خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة بـ"صفقة القرن".
ويتضمن الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان: دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة "قضية العرب والمسلمين"، كلمة لرئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس الطراونة، ومداخلات من قبل رؤساء وممثلي المجالس والبرلمانات العربية، وبيان ختامي للمؤتمر.

جي بي سي نيوز

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