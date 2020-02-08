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فيسبوك: فيروس كورونا يطال إنتاج نظارة أوكولوس

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فيسبوك: فيروس كورونا يطال إنتاج نظارة أوكولوس فيسبوك: فيروس كورونا يطال إنتاج نظارة أوكولوس

قالت شركة فيسبوك يوم الجمعة: إن إنتاج نظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس) Oculus التابعة لها سوف يتأثر بانتشار فيروس كورونا الأخير الذي أثر على الشركات التي تعتمد على خطوط الإمداد الصينية.

وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم في منع موظفيها من السفر إلى الصين، وذلك في مواجهة ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس الشبيه بالإنفلونزا.

وقال متحدث باسم فيسبوك لرويترز: “بسبب فيروس كورونا بدأنا في اتخاذ احتياطات السلامة الإضافية التي ضاعفت هذه المشكلة، ولهذا السبب نتوقع تأثيرًا إضافيًا على الإنتاج”.

وكانت فيسبوك قد كشفت عن نظارة الواقع الافتراضي الأحدث (أوكولوس كوست) Oculus Quest، التي تأتي مزودةً بوحدات تحكم باللمس ولا تحتاج إلى جهاز حاسوب لتشغيلها، في شهر أيلول/ سبتمبر 2018 بسعر 399 دولارًا.

وقال المتحدث باسم الشركة: “لقد كان الطلب على (أوكولوس كوست) بالفعل مرتفعًا، وقد طالب بائعو التجزئة في عدة مناطق بالمزيد من المخزون بعد نفاد الكمية المتاحة”.

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