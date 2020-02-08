الاردن : خروج 25 شخصا من الحجر الصحي في " البشير "

جى بي سي نيوز :- أكدت وزارة الصحة في بيان صحفي عن خروج ٢٥ من المقيمين المحجور عليهم في مستشفى الامراض الوبائية اليوم بعد إجراء فحوصات مخبرية وعدم ثبوت اصابتهم بمرض الكورونا.

واوضحت الوزارة أن الكوادر الطبية المتخصصة أجرت ٧٦ فحصا مخبريا (مسحات أنفية بلعومية) لعدد من المقيمين والتأكد من عدم ثبوت اي اصابة بالمرض، علما أن الفحص يجرى بعد ٥ ايام من دخول الشخص غرف الحجر الصحي.

واوضح البيان انه غادر مستشفى الأمراض الوبائية لغاية اللحضة ٩٠ شخصا على فترات مختلفة بعد قضاء المدة المقررة في الحجر الصحي، وتجدر الاشارة الى ان بعضهم كان قد امضى ١٤ يوم في الحجر الصحي في الصين واكملو المدة في مستشفى الأمراض الوبائية في الاردن، حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية لضمان سلامتهم والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض.

واكدت الوزارة أن جميع الحالات التي وضعت في مستشفى العزل غير مصابة، وقد وضعت تحت المراقبة الصحية لاجراءات احترازية والاطمئنان على سلامتهم من أي أعراض قد تظهر عليهم.

ويذكر ان الحالات المقيمة في المستشفى والتي أجري لها الفحوصات المخبرية كانت حسب البروتوكول الموصى به من منظمة الصحة العالمية والمعمول بها من قبل وزارة الصحة لحظة الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين.