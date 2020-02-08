أخبار عاجلة

اللحظات الأولى من موقع مجزرة تايلاند -
عقبات تواجه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة -
قال لزوجته تحرمي علي كأمي إذا خرجت وفعلت.. فما الحكم؟ -
"تداول" تطرح قواعد البيع على المكشوف ولائحة الإقراض لاستطلاع الآراء -
توضيح من السعودية لصناعة الورق بشأن بيع شركة تابعة بالمغرب -
LucidPix.. تطبيق لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد على هاتفك  -
أبرز 5 هواتف أندرويد بسعر أقل من 200 دولار -
ميديا أون | الأحد 9 فبراير 2020 | الحلقة الكاملة -
إطلاق جوائز سنوية لأطقم التمريض تقديرا لإسهاماتهن في قطاع الرعاية الصحية -
"مجموعة السريع" تعلن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب بالأسهم الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن : خروج 25 شخصا من الحجر الصحي في " البشير "

Google+ Print
الاردن : خروج 25 شخصا من الحجر الصحي في " البشير " الاردن : خروج 25 شخصا من الحجر الصحي في " البشير "

جى بي سي نيوز  :- أكدت وزارة الصحة في بيان صحفي عن خروج ٢٥ من المقيمين المحجور عليهم في مستشفى الامراض الوبائية اليوم بعد إجراء فحوصات مخبرية وعدم ثبوت اصابتهم بمرض الكورونا.
واوضحت الوزارة أن الكوادر الطبية المتخصصة أجرت ٧٦ فحصا مخبريا (مسحات أنفية بلعومية) لعدد من المقيمين والتأكد من عدم ثبوت اي اصابة بالمرض، علما أن الفحص يجرى بعد ٥ ايام من دخول الشخص غرف الحجر الصحي.
واوضح البيان انه غادر مستشفى الأمراض الوبائية لغاية اللحضة ٩٠ شخصا على فترات مختلفة بعد قضاء المدة المقررة في الحجر الصحي، وتجدر الاشارة الى ان بعضهم كان قد امضى ١٤ يوم في الحجر الصحي في الصين واكملو المدة في مستشفى الأمراض الوبائية في الاردن، حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية لضمان سلامتهم والتأكد من عدم ظهور أعراض المرض.
واكدت الوزارة أن جميع الحالات التي وضعت في مستشفى العزل غير مصابة، وقد وضعت تحت المراقبة الصحية لاجراءات احترازية والاطمئنان على سلامتهم من أي أعراض قد تظهر عليهم.
ويذكر ان الحالات المقيمة في المستشفى والتي أجري لها الفحوصات المخبرية كانت حسب البروتوكول الموصى به من منظمة الصحة العالمية والمعمول بها من قبل وزارة الصحة لحظة الإعلان عن انتشار الفيروس في الصين.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

رئيس مجلس الشعب السوري يصل المملكة براً

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

الملك عبدالله الثاني يبدأ زيارة رسمية إلى أرمينيا الاثنين المقبل

دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

دورة طارئة للاتحاد البرلماني العربي في عمان غدا

مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا

مركز أميركي يكشف خسائر فادحة لإيران وحزب الله في سوريا