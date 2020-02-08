5 أجهزة تقنية تعتبر هدايا مناسبة لشريك حياتك في عيد الحب 

أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة عيد الحب ولذلك حان الوقت للتفكير في هدية مناسبة لشريك حياتك. تعتبر الخيارات مثل: الزهور، والشوكولاتة مناسبة ولكنها خيارات تقليدية. في حين توجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة والأدوات التقنية التي يمكن أن تكون هدايا لا تُنسى هذا العام.

فيما يلي 5 أجهزة تقنية تعتبر هدايا جيدة لشريك حياتك في عيد الحب:

1- شاحن لاسلكي متعدد الاستخدامات 4 في 1:

يأتي الشاحن اللاسلكي (4-in-1 Versatile Wireless Charger) بتصميم أنيق ومميز، ويسمح لك بشحن أربعة أجهزة في وقت واحد بدون كابلات – تشمل الهاتف، والساعة الذكية، والسماعات اللاسلكية – حيث يمكن تدوير حامل الشاحن بزاوية 360 درجة لشحن عدة أجهزة.

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يعتمد هذا الشاحن في عمله على أحدث تقنيات التحكم الآلي، حيث إنه مزود بتقنيات مدمجة للحماية من الشحن الزائد، والتحكم في درجة الحرارة لحماية الأجهزة أثناء الشحن.

يمكنك الاختيار بين اللون الأبيض أو الأسود حسب تفضيلاتك.

تقدم الشركة المُنتجة ضمان لمدة عام كامل.

الشحن الدولي متاح، أي يمكنك الحصول على المنتج في أي مكان في العالم.

تبلغ تكلفة هذا الشاحن اللاسلكي 60 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 33% أي بسعر 40 دولارًا فقط.

2- عدسة التصوير الاحترافي FusionLens:

عدسة FusionLens مخصصة لهواتف آيفون، ويمكن تثبيتها على عدسة الهاتف لالتقاط تأثيرات بصرية متعددة – تشمل صور anamorphic، والصور الواسعة الزاوية، والصور البانورامية بزاوية 360 درجة – وتعتمد العدسة على تطبيق يوفر إمكانية التحويل بين أوضاع التصوير المختلفة بضغطة زر واحدة.

تتكون FusionLens من مجموعتين من العدسات الضوئية 30 ملم – كل عدسة ذات مجال رؤية 210 درجة – لتغطي الكاميرا الأمامية والخلفية.

تأتي العدسة بسعر 79.99 دولارًا، مع ضمان الشركة المصنعة لمدة 6 أشهر.

توفر الشركة ميزة الشحن الدولي، حيث يمكنك الحصول على العدسة في أي مكان.

3- سماعات Avantree ANC031 اللاسلكية:

تتميز سماعة (Avantree ANC031) بدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة، مع تصميم مميز قابل للتخصيص، مما يضمن تجربة استماع بجودة عالية. بالإضافة إلى دعم الاتصال اللاسلكي عبر البلوتوث، والاتصال السلكي.

تعمل هذه السماعة مع أي جهاز يدعم البلوتوث، وتدعم ميزة الرد لاسلكيًا على المكالمات الهاتفية، والتحكم في تشغيل الموسيقى عبر ميكروفون مدمج ومفاتيح يمكن الوصول إليها بسهولة.

كما تستمر بطاريتها لما يصل إلى 28 ساعة من وقت تشغيل الموسيقى في الوضع اللاسلكي، ويمكنك استخدم الكابل المرفق للتبديل إلى الاتصال السلكي واستخدام هاتفك دون استنزاف بطارية السماعة.

تبلغ تكلفة هذه السماعة 69.99 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 14% أي بسعر 59.99 دولارًا فقط.

4- بنك الطاقة ZeroLemon ToughJuice:

يأتي بنك الطاقة (ZeroLemon ToughJuice) بسعة 30،000 ملّي أمبير/الساعة، وهي طاقة كافية لشحن الهاتف الذكي حتى عشر مرات، أو الجهاز اللوحي مرتين، أو حتى شحن جهاز MacBook مرة واحدة بالكامل.

يتضمن بنك الطاقة من ZeroLemon ثلاثة منافذ USB تقليدية، ومنفذ QuickCharge 2.0، ومنفذ USB Type-C، ولا يوجد جهاز لا يتوافق معه، كما يدعم الشحن السريع، وتقدم الشركة المُصنعة ضمان لمدة عام كامل.

يبلغ سعر بنك الطاقة (ZeroLemon ToughJuice) نحو 129.99دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه مع خصم 58% أي بسعر 53.99 دولارًا فقط.

5- مكبر صوتي لاسلكي:

يأتي هذا المكبر الصوتي بتصمم أنيق وصغير الحجم يمكن التنقل به بسهولة، وهيكل معدني يجعله خيارًا مناسبًا كقطعة ديكور صغيرة في المنزل أو المكتب. ما عليك سوى توصيله بهاتفك الذكي، أو جهازك اللوحي عبر البلوتوث، وكذلك أي جهاز آخر يدعم تقنية (البلوتوث) Bluetooth والاستمتاع إلى ماتريد بصوت واضح.

تمنحك البطارية القابلة لإعادة الشحن تشغيلًا مستمرًا لمدة 4 ساعات، كما أنه متوفر باللون الأسود، وتوفر الشركة المُنتجة ميزة الشحن الدولي.

تبلغ تكلفة هذا المكبر الصوتي 69.95 دولارًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 71% أي بسعر 19.99 دولارًا فقط.

ملاحظة هامة: يجب عليك الاشتراك في خدمة شوب آند شيب Shop & Ship أو أي خدمة مماثلة لتتمكن من شحن المنتجات التي لا تدعم الشحن الدولي في هذه القائمة إلى مكان إقامتك.