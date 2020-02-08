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حساب فيسبوك على تويتر يتعرض للاختراق

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حساب فيسبوك على تويتر يتعرض للاختراق حساب فيسبوك على تويتر يتعرض للاختراق

أكد موقع تويتر أن حسابات تويتر الرسمية لمنصة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك ومنصة مسنجر قد تم اختراقها، وقال متحدث باسم تويتر في بيان: إن الحسابات قد تم اختراقها عبر منصة تابعة لجهة خارجية، وبمجرد إطلاعنا على المشكلة، أغلقنا الحسابات المعرضة للخطر ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتها.

وحدث الاختراق من قبل مجموعة كانت قد اخترقت سابقًا حسابات تخص HBO، وصحيفة نيويورك تايمز، والرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية وعدد من فرق كرة القدم التابعة لها، ونشر حساب فيسبوك على منصة إنستاجرام صورة للرسالة نفسها التي ظهرت على حساب تويتر من قبل مجموعة القرصنة OurMine.

وقالت الرسالة: مرحبًا، نحن OurMine، حتى فيسبوك قابل للاختراق، لكن على الأقل أمنهم أفضل من تويتر، وتدعي المجموعة أن هجماتها هي محاولات لإظهار مواطن الضعف السيبرانية.

ويبدو أنه قد تم الوصول إلى الحسابات عبر منصة Khoros التابعة لجهة خارجية، وتعد Khoros بمثابة منصة تسويق يمكن للشركات استخدامها لإدارة اتصالات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وعادةً ما تقوم هذه المنصات بإدارة أو الوصول إلى كلمات المرور وتفاصيل تسجيل الدخول لعملائها.

وبشكل منفصل، أكدت فيسبوك أيضًا أن بعض حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية قد تم اختراقها، وقال جو أوزبورن Joe Osborne المتحدث باسم فيسبوك: تم اختراق بعض الحسابات الاجتماعية للشركة لفترة وجيزة لكننا قمنا بتأمين واستعادة الوصول.

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يذكر أن الحساب الرسمي للرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي Jack Dorsey، قد تعرض للاختراق في شهر أغسطس، مما سمح لشخص غير مصرح له بإرسال تغريدات عامة، بما في ذلك تغريدات تتضمن إهانات عنصرية وكلمات بغيضة، إلى متابعي دورسي البالغ عددهم 4 ملايين قبل أن تؤمن تويتر الحساب.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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