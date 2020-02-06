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يوتيوب تتخلص من واجهة المستخدم الكلاسيكية الشهر المقبل

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أعلنت شركة جوجل عزمها إنهاء واجهة سطح المكتب الكلاسيكية لمنصة مشاركة الفيديو يوتيوب في شهر مارس 2020، وذلك بعد أن عدلت يوتيوب خلال السنوات القليلة الماضية واجهة سطح المكتب الخاصة بها، وأضافت ميزات مثل الوضع الداكن، والأهم من ذلك، تأثيرات فلسفة التصميم ماتيريال ديزاين، بما في ذلك استخدام المساحة البيضاء والخطوط الأكبر.

وكانت عملاقة البحث قد بدأت عملية إضافة تأثيرات فلسفة التصميم ماتيريال ديزاين لمنصة يوتيوب في عام 2017، واختبرت يوتيوب، منذ ذلك الوقت، بشكل مستمر تعديلات على هذا التصميم، ومع ذلك، كان لدى المستخدمين خلال تلك الفترة الزمنية بأكملها خيار تعطيل واجهة يوتيوب الجديدة ومواصلة استخدام واجهة المستخدم الكلاسيكية.

ويبدو أن الأمور قد انتهت، حيث تعتزم جوجل بدءًا من شهر مارس إنهاء واجهة سطح المكتب الكلاسيكية لمنصة يوتيوب بالنسبة لأي شخص لا يزال يستخدمها، ولن تكون هذه الواجهة القديمة متاحة على الإطلاق، وليس من الواضح ما إذا كانت الحلول البديلة متاحة لأي شخص يفضل النمط القديم.

ويجب أن يظهر تنبيه بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الواجهة يخبرهم بالتبديل إلى واجهة المستخدم الجديدة للمنصة، وستذكر هذه الرسالة أيضًا ما إذا كان المتصفح الحالي متوافقًا مع الواجهة الجديدة ليوتيوب، والتي تعد أكثر خدمات بث الفيديو شيوعًا على الويب.

وقالت جوجل: لقد وصلنا إلى عام 2020، وتفتقد الإصدارات القديمة إلى العديد من الميزات الجديدة وتحسينات التصميم التي أدخلناها على مدار السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك أهم الطلبات بناءً على تعليقات المستخدمين.

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وأضافت “لهذا السبب ستختفي النسخة القديمة في شهر مارس، وستكون قادرًا فقط على الوصول إلى أحدث إصدارات واجهة سطح المكتب للاستمتاع بأفضل مافي يوتيوب”.

وأكملت جوجل شرحها قائلة: في حال كنت تستخدم إصدارًا أقدم، فسترى إشعارًا يخبرك بالتبديل إلى واجهة يوتيوب الجديدة، وقد تحتاج أيضًا إلى تحديث متصفحك إذا لم يكن متوافقًا مع الإصدار الجديد.

ولن يكون أمام مستخدمي المستعرضات الأقدم التي لا تزال تستخدم واجهة المستخدم الكلاسيكية خيارًا سوى ترقية متصفحهم الآن للاستمرار في استخدام يوتيوب، حيث لا يبدو أن هناك أي حلول متاحة للاستمرار في استخدام واجهة المستخدم القديمة.

ومن غير الواضح متى سيتم إيقاف واجهة مستخدم يوتيوب الكلاسيكية، لكن إذا كنت لا تزال تستخدم الإصدار القديم، فمن المحتمل أن يكون هذا الإعلان الوقت المناسب للتبديل عاجلاً وليس آجلاً.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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