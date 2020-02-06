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أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير

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أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير

جي بي سي نيوز:- امهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، "الجيش السوري حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري، للانسحاب خلف نقاط المراقبة التركية"، مهددا بشن "عملية عسكرية في إدلب وإجبار الجيش السوري على التراجع".

وقال أردوغان، في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، "إن كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب، فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على عدم استخدام حقنا في القيام بذلك بأنفسنا"، مؤكدا أن تركيا سترد بشكل مباشر ودون سابق إنذار، حال تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم وبغض النظر عن الطرف المنفذ، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف أن القوات الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق العمليات، مهددا بعمليات عسكرية في إدلب إذا ما اقتضت الضرورة.

وتابع الرئيس التركي: "تركيا ستنهي العمل في سوريا عندما تخرج المنظمات الإرهابية والقوى الأجنبية منها"، مؤكدا أن "تركيا لا تنوي البقاء في سوريا للأبد". وكالات 

جي بي سي نيوز

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