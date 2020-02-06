سامسونج تقيم الفعالية الثانية من مبادرة أفكاركم مع Galaxy

أقامت شركة سامسونج السعودية للإلكترونيات المحدودة الفعالية الثانية من مبادرة أفكاركم مع Galaxy يوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 في جامعة الفيصل في مدينة الرياض وبالتعاون مع منشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف إلى تقديم منصة فريدة لعقول المستقبل والاستثمار في جيل الشباب السعودي.

تحدّث في هذه المبادرة التحفيزية مجموعة من كبار المُلهَمين السعوديين، مثل رائد الأعمال فيصل السيف ورائدتي الأعمال إيمان عبد الشكور وبسمة الخريجي، وقدم الفعالية الإعلامي مهند أبو عبيد.

وركزت هذه الفعالية على أهمية اتخاذ القرار الصائب بمنتهى الثقة، وإلهام الحضور اكتسابَ مهارات من شأنها مساعدتهم على تجاوز القلق والتوتر والحواجز التي قد تقف في طريق اتخاذ قراراتهم المهمة لصنع مستقبلهم، ونقل الخبرات من رواد نجحوا في أفكارهم وأعمالهم.

وأسَّس فيصل السيف شركته الخاصة بعد عمله في القطاع الخاص وكإعلامي في التلفزيون السعودي، ويعتبر واحدًا من أكبر المؤثرين التقنيين في العالم العربي، ويستخدم فيصل معادلة خاصة تلعب القرارات دورًا مهمًا فيها بعد تحليل المعطيات بشكل صحيح.

وأسّست إيمان عبدالشكور مُسرعة أعمال لمساعدة الآخرين على إطلاق أفكارهم وتحقيقها، وهي تركز على معرفة نقاط القوة والأهداف لاتخاذ القرارات السليمة التي تخدم وصول الفرد لأهدافه.

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ومن جهتها أطلقت بسمة الخريجي عدة شركات بعد عملها في القطاع الخاص، واتخذت قرارات صعبة خلال مسيرتها، ولكنها كانت قرارات ضرورية لتحقيق أحلامها ونجاحها.

وتأتي مبادرة أفكاركم مع Galaxy تماشيًا مع رؤية 2030، بالاستثمار في العقول الشابة وتحفيز ريادة الأعمال لتصل إلى 200 ألف رائد ورائدة بحلول العام 2025، وخصوصًا أن أكثر من 79% من مواطني المملكة هم من جيل الشباب دون عمر 45 عامًا.

ونظرًا لأن مفهوم ريادة الأعمال جديد على جيل الشباب في المملكة، فمن الواجب تقديم الدعم اللازم لهم ومشاركة خبرات مَن بادر مِن قَبلهم.

ومن خلال مبادرة أفكاركم مع Galaxy سيحصل المزيد من الطلابِ وروّادِ الأعمال المقبلين على الدعم اللازم للجمع بين فكر ريادة الأعمال وروح المبادرة لتغيير المستقبل والعالم.