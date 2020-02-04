زواتي : 380 ألف برميل نفط واردات الأردن من العراق

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين، ان اجمالي كمية النفط العراقي الخام الذي استقبلتها مصفاة البترول الاردنية خلال شهر كانون ثاني الماضي، بلغت، 380 الف برميل، بمعدل 12 الف برميل، يوميا.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي في بيان صحفي، ان 1473 صهريجا شاركت الشهر الماضي في نقل حوالي 6ر50 الف طن من مادة النفط الخام العراقي، وتم تفريغها في موقع المصفاة / الزرقاء.

وياتي استيراد نفط العراق في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شباط 2019 وبموجبها يشتري الاردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبمعدل 10 ألاف برميل في اليوم.

ويشتري الاردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل سعر خام برنت الشهري يحسم منه فرق كلف النقل والفرق بالمواصفات.

واشادت الوزيرة زواتي بالتعاون القائم مع جمهورية العراق الشقيق في مجال الطاقة، وقالت، ان الالتزام الذي نشهده في تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة باستيراد النفط الخام من العراق، هو احد ثمار هذا التعاون الذي يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات القيادتين في البلدين.