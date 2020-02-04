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السعود يطالب بوقف الرحلات للكيان الاسرائيلي وطرد سفيرهم من الاردن

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السعود يطالب بوقف الرحلات للكيان الاسرائيلي وطرد سفيرهم من الاردن السعود يطالب بوقف الرحلات للكيان الاسرائيلي وطرد سفيرهم من الاردن

جى بي سي نيوز :-  اكد رئيس لجنة فلسطين النيابية المحامي يحيى السعود على ان اللجنة تقدر عاليا الجهود الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك وترجمها وزير الخارجية امس في جامعة الدول العربية ، مشددا على رفض القرارات المتخذة من الولايات المتحدة الامريكية احادية الجانب التي كانت اريقت في كنيس يهودي

ووصف السعود خلال جلسة النواب مساء الاحد ، ان ما حصل يعد مؤامرة على الشعبين الفلسطيني والاردني ، من يهودية الدولة والتنازل عن حق العودة وسحب سلاح المقاومة والتقسيم الزماني والمكاني للاقصى وضم غور الاردن

وحيّا السعود المرابطين والمرابطات في الاقصى وخاطب حركة حماس بـ "أنتم من تدافعون عن الامة وشرفها فانتم تدكون بني صهبون ليل نهار"

واضاف : آن الاوان للقيادة الفلسطيينة ولكافة الفصائل الفلسطينية بان تتوحد اليوم في مواجهة هذه الصفقة ، مطالبا باسم اللجنة برفض التقسم الزماني والمكاني للاقصى والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، والتاكيد على الوصاية الهاشمية ، ووقف الرحلات الجوية للكيان الصهيوني ، ودعم خيار المقاومة، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان ، واستعادة سفيرنا، والغاء اتفاقتي وادي عربة والغاز، والالتفاف حول القيادة وتمكين الجبهة الداخلية

 

جي بي سي نيوز

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