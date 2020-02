تويتر تصلح ثغرة سمحت بمطابقة أرقام الهواتف مع الحسابات

أعلنت تويتر أنها تمكنت من تحديد وإغلاق شبكة كبيرة من الحسابات المزيفة، بالإضافة إلى العديد من الحسابات الأخرى الموجودة في مجموعة واسعة من البلدان، والتي أساءت بشكل جماعي استخدام ميزة تتيح لها مطابقة أرقام الهواتف مع حسابات المستخدمين.

We recently discovered an issue that allowed bad actors to match a specific phone number with the corresponding accounts on Twitter. We quickly corrected this issue and are sorry this happened. You can learn more about our investigation here: https://t.co/Z6Q4geQ8jo