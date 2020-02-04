يوتيوب تتألق لكن إعلانات جوجل تستمر في التباطؤ

كشف سوندار بيتشاي Sundar Pichai، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ألفابت، عن النتائج المالية للربع الرابع، حيث بلغت المبيعات الإجمالية لشركة ألفابت في هذا الربع 46.08 مليار دولار، بزيادة 17 في المئة، وأوضح بيتشاي أن منصة يوتيوب حققت إيرادات إعلانية بمعدل 15.15 مليار دولار في عام 2019، مع 4.72 مليار دولار في الربع الرابع وحده.

وحققت أعمال جوجل السحابية إيرادات بلغت 8.92 مليار دولار في عام 2019، مع 2.61 مليار دولار تم تحقيقها في الربع الرابع. وقال بيتشاي: إن الأعمال السحابية أنهت عام 2019 بمعدل تشغيل سنوي بلغ 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53 في المئة عن العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات جوجل الإعلانية 37.93 مليار دولار في الربع الرابع، مقارنة بمبلغ 33.91 مليار دولار في الربع الثالث و 32.63 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، ولا يزال الإعلان يشكل الغالبية العظمى من إيرادات ألفابت.

وبلغت إيرادات جوجل الأخرى، التي تتضمن أجهزة مثل هواتف Pixel ومنتجاتها السحابية، 5.26 مليار دولار، مقارنةً برقم 6.43 مليار دولار في الربع الأخير و 6.48 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الرهانات الأخرى، التي تشمل أعمال السيارات الذاتية القيادة لشركة Waymo، مايصل إلى 172 مليون دولار مقابل 154 مليون دولار قبل عام.

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وانخفض نمو المبيعات إلى أقل من 20 في المئة في ثلاثة أرباع خلال عام 2019، مقارنةً بربع واحد فقط في السنوات الثلاث السابقة.

وتعد جوجل، من خلال محرك البحث الذي يحمل الاسم نفسه وكذلك الشركات الأخرى المملوكة لها مثل يوتيوب، أكبر ملجأ على الويب للمعلنين منذ عقد، مما مكنها في الشهر الماضي من أن تصبح رابع شركة مدرجة في السوق تبلغ قيمتها أكثر من تريليون دولار من حيث القيمة السوقية.

لكن ظهرت مخاوف جديدة بين المستثمرين حول ما إذا كانت سيطرتها ستستمر مع قيام هيئات مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة بالتحقيق مع جوجل واستمرار نمو أمازون وفيسبوك في أعمال الإعلانات على مستوى العالم.

وارتفعت نفقات شركة ألفابت مع توظيف الآلاف من مندوبي المبيعات وإنشاء مراكز بيانات جديدة وتسويق علامة جوجل التجارية من خلال الأجهزة وغيرها من المشاريع، وارتفع إجمالي تكاليف ونفقات شركة ألفابت للربع الرابع بنسبة 18.5 في المئة مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 36.809 مليار دولار.

وبلغت أرباح ألفابت في الربع الرابع 10.67 مليار دولار، وقالت الشركة: إن مبيعات الأجهزة انخفضت في الربع الرابع مقارنةً بالعام الماضي، وإن النتائج قد تعاني أكثر من أي توقف عمل طويل في آسيا حيث تكافح الشركات بسبب فيروس كورونا الجديد في الصين.

وأظهرت الإعلانات الجديدة لبيتشاي أن إيرادات الإعلانات على يوتيوب زادت بنسبة 31 في المئة مقارنةً بالعام الماضي، وقال بيتشاي: إن موقع يوتيوب، الذي يضم ملياري مستخدم شهريًا، قد حقق حوالي 750 مليون دولار من الاشتراكات والإيرادات الأخرى غير الإعلانية.

ولدى منصة يوتيوب 20 مليون مشترك مدفوعًا بين YouTube Music و YouTube Premium، ولديها 2 مليون مشترك مدفوع بشكل منفصل على YouTube TV،