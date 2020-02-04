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معهد MIT يطور تقنية تحول الجدران إلى هوائيات للأجهزة الذكية

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معهد MIT يطور تقنية تحول الجدران إلى هوائيات للأجهزة الذكية معهد MIT يطور تقنية تحول الجدران إلى هوائيات للأجهزة الذكية

كشف معهد ماساتشوستس للتقنية MIT عن تطوير تقنية جديدة قادرة على تحويل الجدران إلى “أسطح ذكية للأجهزة الذكية” وذلك من خلال مضاعفة قوة إشارات الهواتف دون الحاجة إلى أي هوائيات إضافية.

وأطلق الفريق المطور للتقنية عليها اسم (آرفوكس) RFocus، وهي قادرة على مضاعفة الإشارة بنحو 10 أضعاف، كما أنها تمتاز بأنها رخيصة نسبيًا، وذات استهلاك منخفض للطاقة. وتستهدف التقنية المنازل والمستودعات حيث تضعف الإشارات اللاسلكية للأجهزة المتصلة بالإنترنت، وغيرها من الأجهزة الذكية.

وقال الأستاذ في MIT (هاري بالاكريشنان) في مقال تفصيلي عن التقنية: “الهدف الأساسي هنا هو استكشاف ما إذا كان بإمكاننا استخدام عناصر من البيئة وترتيبها لتوجيه الإشارة بطريقة يمكننا التحكم بها فعلًا”. وأضاف: “إن كنت ترغب في امتلاك أجهزة لاسلكية ترسل (الإشارة) بأقل طاقة ممكنة، ولكنها تمنحك إشارة جيدة، يبدو أن هذه طريقة واعدة للغاية لتحقيق ذلك”.

ولا معلومات الآن عن موعد إطلاق التقنية الجديدة – التي تستخدم 3,000 هوائيًا صغيرًا لتضخيم قوة الإشارات اللاسلكية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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