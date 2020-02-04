مقتل 4 جنود أتراك في قصف للجيش السوري في إدلب

جي بي سي نيوز:- أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح اليوم الإثنين 3-2-2020، مقتل 4 من جنودها وإصابة 9 آخرين، في قصف لقوات الحكومة السورية في إدلب شمال سوريا.

وأضافت الوزارة، أن القوات التركية ردت على الهجوم، ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب.

وذكرت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقا.

وأرسل الجيش التركي، مساء الأحد، جنود من القوات الخاصة (الكوماندوز) إلى وحداته العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ووصل رتل عربات مصفحة تحمل جنود من الكوماندوز إلى قضاء "قريق خان" التابع لهطاي، متوجها إلى قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق أمس، أرسل الجيش التركي، 15 شاحنة عسكرية تحمل متاريس إسمنتية بطول مترين إلى قضاء ريحانلي.

وكالات