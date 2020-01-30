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لافروف يحمل "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" مسؤولية التصعيد في إدلب

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لافروف يحمل "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" مسؤولية التصعيد في إدلب لافروف يحمل "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" مسؤولية التصعيد في إدلب

جي بي سي نيوز :-  أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على مصادر الاستفزازات في إدلب.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، في موسكو، أن الخروقات التي ترتكبها "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" هي السبب في التصعيد الذي تشهده إدلب الآن.

وقال وزير الخارجية الروسي إن الهجمات التي تشنها "جبهة النصرة" في الفترة الأخيرة تسببت في مقتل العشرات من المدنيين والعسكريين السوريين.

وتركيا تتفقان على وضع إجراءات لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا

وأضاف لافروف أن روسيا وتركيا اتفقتا على وضع إجراءات عمل واضحة لفصل المعارضة المسلحة عن الإرهابيين في سوريا.

وقال الوزير الروسي: "يحتاج المقاتلون من الجماعات المسلحة إلى التوقف عن الاتصال بالإرهابيين بأي شكل من الأشكال، ويجب أن يستسلم الإرهابيون، لأنه لا يمكن أن تكون هناك رحمة معهم"​​​.

جي بي سي نيوز

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