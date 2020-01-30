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فوكسكون تؤكد قدرتها على إنتاج آيفون حتى مع تفشي كورونا

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فوكسكون تؤكد قدرتها على إنتاج آيفون حتى مع تفشي كورونا فوكسكون تؤكد قدرتها على إنتاج آيفون حتى مع تفشي كورونا

قالت شركة (فوكسكون) Foxconn الموردة لشركة آبل: إنها تستطيع الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات التصنيع في أعقاب تفشي فيروس كورونا في الصين حتى مع العلم بأن شركة آبل كانت قد عبرت عن حالة من عدم اليقين بسبب تفشي المرض.

وقالت فوكسكون في بيان يوم الثلاثاء: “إننا لا نعلق على ما لدينا من ممارسات الإنتاج المحددة، ولكن يمكننا أن نؤكد أن لدينا تدابيرنا المعمول بها لضمان تمكننا من الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات التصنيع العالمية”.

وتسبب فيروس كورونا الجديد في مقتل 132 شخصًا في الصين وأثر على نحو 6000 شخص، كما أن عدد من الدول الأخرى أبلغت عن حدوث حالات. في حين مددت الصين عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لمدة ثلاثة أيام حتى 2 شباط/فبراير لاحتواء انتشار الفيروس.

وقالت شركة فوكسكون – التي لديها منشأة كبيرة في مدينة ووهان – التي تعد مركز تفشي الفيروس: إن مصانعها في الصين تتبع جداول العطلات الرسمية وستواصل القيام بذلك حتى تستأنف جميع الشركات ساعات العمل المعتادة.

ودفع تفشي المرض دولًا بما في ذلك الولايات المتحدة إلى التحذير من السفر إلى الصين باستثناء الحالات الضرورية، كما أنه أجبر سلاسل الطعام مثل (ستاربكس) على إغلاق المتاجر، وأجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات الجوية.

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وعرضت آبل – التي أعلنت يوم الثلاثاء أيضًا عن مبيعات فاقت التوقعات خلال الربع الرابع من 2019 – توقعات أكبر من المعتاد للربع الأول من 2020 بسبب عدم اليقين الناجم عن فيروس كورونا. وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل لوكالة رويترز: “الوضع آخذ في البروز، وما زلنا نجمع الكثير من نقاط البيانات ونراقبها عن كثب”. وأضاف أن لدى آبل موردين في منطقة ووهان، ولكن أيضًا لديها بدائل.

وقال كوك: إنه بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، لن يُعاد فتح المصانع خارج منطقة ووهان إلا في 10 شباط/فبراير، لكن شركة آبل أخذت التأخر في إعادة فتح المصانع في الحسبان في توقعات الإيرادات للربع الأول من 2020.

وقالت شركة TSMC التايوانية – أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم والتي لها مصانع في شنغهاي ونانجينغ الصينيتين – لرويترز: إن عملياتها لم تتأثر. وقد طلبت الشركة من الموظفين الذين زاروا مدينة هوبى خلال الـ 14 يومًا الماضية البقاء في المنزل ومراقبة صحتهم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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