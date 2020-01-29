البنتاغون يعلن تفعيل عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا

جي بي سي نيوز :- قامت القوات الأمريكية بتفعيل وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، بعد توقف مؤقت بسبب اضطرار هذه القوات للدفاع عن نفسها بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في بغداد.

وفي حديث نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، قال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، التي تشمل مسؤولياتها الميدانية منطقة الشرق الأوسط: "عادت وتيرة عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا، إلى وضعها السابق".

وذكر الجنرال، أن القوات الأمريكية تجري في الفترة الراهنة، 3-4 عمليات مشتركة مع القوات الكردية، كل أسبوع ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولم يحدد الجنرال إلى متى ستبقى القوات الامريكية في سوريا، لكنه قال: "أنا بصراحة لا أعرف كم من الوقت سنبقى هنا، وليس لدي أي تعليمات سوى مواصلة العمل مع شركائنا هنا".

وردا على أسئلة الصحفيين، أضاف الجنرال أن القوات المسلحة الأمريكية، ستكون مستعدة للتعامل مع مختلف المواقف في البلاد، وفقا لتطورها في المستقبل. وقال: "الآن نحن نعطي الأولوية لعملية القضاء الكامل على داعش".

المصدر: تاس