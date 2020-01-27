المؤشر الأردني لثقة المستثمر يتراجع نهاية ايلول الماضي

جى بي سي نيوز :- تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، في شهر أيلول الماضي إلى مستوى 4ر116 نقطة مقارنة مع 118 نقطة لشهر آب 2019، حيث انخفض بمقدار 62ر1 نقطة.

وقال المنتدى: إن مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفع بمقدار 55ر4 نقطة ليصل إلى 6ر108 نقطة، وارتفعت إيرادات ضريبة بيع العقار وعدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة، كما شهد عدد الشركات المسجلة في شهر أيلول ارتفاعاً ليصل إلى 422 شركة، بعد أن كان عدد الشركات المسجلة في آب الماضي، 344.

وعلى جانب آخر، انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 16ر4 نقطة ليصل إلى 5ر148 نقطة، وهي أعلى قيمة بين المؤشرات لشهر أيلول 2019، وارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة بمقدار 5ر37 مليون دينار لتصل القيمة إلى 6ر138 مليون دينار في شهر أيلول 2019. وانخفض احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي، كما انخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ، وفق بترا .

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي انخفاضاً بمقدار 4ر11 نقطة ليصل إلى 100 نقطة في أيلول 2019 (أدنى قيمة لهذا المؤشر في السنوات الأربع الماضية)، وانخفض مؤشر البورصة بمقدار 97ر9 نقطة ليصل إلى 52571 ر3 نقطة في أيلول 2019.

وشهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة انخفاضاً لتصل إلى 90بالمئة.

يشار إلى أن المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية بأوزان مختلفة، وهي الثقة في النشاط الاقتصادي 50 بالمئة، والثقة في النظام النقدي 25 بالمئة، والثقة في النظام المالي 25 بالمئة.