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فيديو : العرموطي يهاجم قانون الشراكة بين القطاعين ويسأل : ماذا نفعل بالقانون القديم ؟

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فيديو : العرموطي يهاجم قانون الشراكة بين القطاعين ويسأل : ماذا نفعل بالقانون القديم ؟ فيديو : العرموطي يهاجم قانون الشراكة بين القطاعين ويسأل : ماذا نفعل بالقانون القديم ؟

جى بي سي نيوز  - : رفض النائب المحامي صالح العرموطي مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بسبب انه مشروع لا يخدم الغاية التي وضع لاجلها وفق ما قال .

وقال العرموطي  في  مداخله له في جلسة الاحد التي  ناقش فيها  النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص :

" ان لدينا قانونا مماثلا تم سنه عام 2014 وهو نفس مشروع القانون هذا " وتابع :   منذ سن ذلك القانون لغاية الان لم يتم تثبيت الشراكة بين القطاعين متسائلا  : " ما معنى ان نلغي هذا القانون ونأتي بقانون جديد "  وخاطب قائلا :" اذا بدكو خلوا القانون القديم بل بالعكس ان صياغة القانون القديم تتفوق على هذا القانون الجديد الذي وصفه بـ " الانشائي " .

واعلن اللعرموطي تحفظه  على مشروع القانون بالكامل وطلب رده معلنا أنه لن يناقش اي بند من بنوده  .

واختتم مداخلته بقوله : " اخشى ان تأتينا بكرة شركات اجنبية وشركات صهيونية وتحرم الشركات الوطنية التي تحدث عنها القانون القديم من الاستفاده من هذا القانون .

 شاهد العرموطي :

 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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