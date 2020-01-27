فيديو : العرموطي يهاجم قانون الشراكة بين القطاعين ويسأل : ماذا نفعل بالقانون القديم ؟

جى بي سي نيوز - : رفض النائب المحامي صالح العرموطي مناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بسبب انه مشروع لا يخدم الغاية التي وضع لاجلها وفق ما قال .

وقال العرموطي في مداخله له في جلسة الاحد التي ناقش فيها النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص :

" ان لدينا قانونا مماثلا تم سنه عام 2014 وهو نفس مشروع القانون هذا " وتابع : منذ سن ذلك القانون لغاية الان لم يتم تثبيت الشراكة بين القطاعين متسائلا : " ما معنى ان نلغي هذا القانون ونأتي بقانون جديد " وخاطب الحكومة قائلا :" اذا بدكو خلوا القانون القديم بل بالعكس ان صياغة القانون القديم تتفوق على هذا القانون الجديد الذي وصفه بـ " الانشائي " .

واعلن اللعرموطي تحفظه على مشروع القانون بالكامل وطلب رده معلنا أنه لن يناقش اي بند من بنوده .

واختتم مداخلته بقوله : " اخشى ان تأتينا بكرة شركات اجنبية وشركات صهيونية وتحرم الشركات الوطنية التي تحدث عنها القانون القديم من الاستفاده من هذا القانون .

شاهد العرموطي :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا