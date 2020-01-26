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الوزني: الأردن يمتلك 12 اقتصادا متنوعا وجاذبا

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الوزني: الأردن يمتلك 12 اقتصادا متنوعا وجاذبا الوزني: الأردن يمتلك 12 اقتصادا متنوعا وجاذبا

جى بي سي نيوز :- افاد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خَالد الوَزني بأن الأردن يمتلك 12 اقتصادا متنوعا وجاذبا في 12 محافظة، وميزات تنافسية جاذبة وموارد بشرية مؤهلة لتحقيق متطلبات الاستثمار.
وبين الوزني خلال ندوة نظمتها الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم السبت، بعنوان: كيف نكون وجهة للاستثمار؟ أن الهيئة تواصلت مع الجهات الحكومية كافة لتوحيد وتجميع الفرص الاستثمارية الموجودة في المحافظات لعرضها على المستثمرين. وأشار إلى أَنّ أَهم مُقَومات اتخاذ القرار الاستثماري هو تحقيق عائد متوقع على الاستثمار، إضافة إلى الحوافز والإعفاءات المالية التي تُقدّم للمشاريع الاستثمارية.
ودعا من أجل جعل الأردن وجهة للاستثمار، للعمل على تحسين الظروف الجاذبة للمستثمرين، بدءا من ترتيب البيت الداخلي بالتشارك مع الجهات الحكومية كافة ، وفق بترا . 
وبيّن أن الاقتصاد الأردني بالرغم من صغر حجمه لكنه يتيح للمنتج الأردني الدخول إلى مليار ونصف مستهلك عالمياً من خلال الاتفاقيات الحرة الموقعة مع العديد من الدول، ما يعد عاملا جاذبا للاستثمار. وقال الوزني: إن الهيئة بيت المستثمر ما يدعو لتمكينها لكي تكون قادرة على التنافس في جذب الاستثمارات الجديدة وتمكين القائم منها.

جي بي سي نيوز

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