وزارة الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن وبدء الحجز 3 فبراير

في إطار دعم المنظومة الخاصة بالإسكان التعاوني، والعمل على تنفيذ العديد من المشروعات السكنية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سوف يتم الإعلان عن طرح عدد من قطع الأراضي لإقامة عدد من مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

أراضي جديدة

أشارت الوزارة أن الأراضي التي من المقرر طرحها سوف يتم بعدد من المدن هي: مدينة بدر والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان و15 مايو وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن كراسات الشروط سوف يتم بيعها في المقر الرئيسي للهيئة الموجود في امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك بداية من من 3 فبراير القادم وحتى 20 من الشهر نفسه، على أن يتم تسليم الكراسات بعد ملئها يوم 19 مارس القادم.

وقد أوضحت الهيئة أنه متاح أن يتم التقديم على أكثر من طلب للحصول على أراضي في أكثر من مدينة، ولكن سوف يتم تحديد قطعة أرض في مدينة واحدة فقط.