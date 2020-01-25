أخبار عاجلة

تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟ -
حكومة الهند تحاول بيع حصتها في شركة الطيران المثقلة بالديون -
إسرائيل تسمح لمواطنيها بالحج والتجارة في السعودية -
بعد تحديه السيسي لأشهر، الفنان محمد علي يرفع الراية البيضاء ويعتزل السياسة -
لماذا أغضبت كلاب حراسة إردوغان الجزائريين؟ -
الصين.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا -
انتظرونا الليلة في الـ11 مساء وحلقة خاصة مع الدكتور حمدي السيد في "من مصر" على cbc -
لعشاق الأكل الهندي.. أسهل وأسرع طريقة لعمل تشيكن باتر مع الشيف أمل البنا -
أشرف عبد العزيز: هناك فرق بين الشك والغيرة -
الكاتبة الصحفية سحر الجعار: الغيرة هي الجانب السلبي لأي علاقة ارتباط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. دليل مصر

وزارة الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن وبدء الحجز 3 فبراير

Google+ Print
وزارة الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن وبدء الحجز 3 فبراير وزارة الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن وبدء الحجز 3 فبراير

في إطار دعم المنظومة الخاصة بالإسكان التعاوني، والعمل على تنفيذ العديد من المشروعات السكنية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سوف يتم الإعلان عن طرح عدد من قطع الأراضي لإقامة عدد من مشروعات الإسكان التعاوني بالمدن الجديدة.

أراضي جديدة

أشارت الوزارة أن الأراضي التي من المقرر طرحها سوف يتم بعدد من المدن هي: مدينة بدر والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان و15 مايو وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن كراسات الشروط سوف يتم بيعها في المقر الرئيسي للهيئة الموجود في امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك بداية من من 3  فبراير القادم وحتى 20 من الشهر نفسه، على أن يتم تسليم الكراسات بعد ملئها يوم 19 مارس القادم.

وقد أوضحت الهيئة أنه متاح أن يتم التقديم على أكثر من طلب للحصول على أراضي في أكثر من مدينة، ولكن سوف يتم تحديد قطعة أرض في مدينة واحدة فقط.

دليل مصر

مواضيع متعلقة
مصر تعلن عن وقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس ”كورونا“

مصر تعلن عن وقف استقبال السياح الصينيين بسبب فيروس ”كورونا“

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس في مصر حتى الأربعاء

الأرصاد تعلن عن حالة الطقس في مصر حتى الأربعاء

ألمانيا تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وسام "سانت جورج"

ألمانيا تمنح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وسام "سانت جورج"

وزارة الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن وبدء الحجز 3 فبراير

وزارة الإسكان تطرح أراضي جديدة في 9 مدن وبدء الحجز 3 فبراير