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تركيا تستقدم تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

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تركيا تستقدم تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا تركيا تستقدم تعزيزات جديدة إلى الحدود مع سوريا

جي بي سي نيوز :-  أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة تضم ناقلات مدرعة للجنود، وعناصر من القوات الخاصة، إلى وحداته المتمركزة على الحدود السورية.

وقالت وكالة "الأناضول" إن عناصر القوات الخاصة أرسلت من مختلف الوحدات العسكرية التركية المنتشرة في أرجاء البلاد، حيث وصل موكب ناقلات الجنود المدرعة إلى ولاية كيليس، جنوبي البلاد، أمس الأربعاء.

ومضت الناقلات وسط إجراءات أمنية مشددة من مركز المدينة، قبل أن تصل إلى معبر أونجو بينار، وبعدها نحو الشريط الحدودي مع سوريا.

وجاءت تلك الإمدادات بهدف تعزيز مواقع الوحدات العسكرية التركية المتواجدة على الحدود السورية.

 

الأناضول 

 

جي بي سي نيوز

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