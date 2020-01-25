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وزارة الصحة : الأردن خال من الفيروس الجديد كورونا

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وزارة الصحة : الأردن خال من الفيروس الجديد كورونا وزارة الصحة : الأردن خال من الفيروس الجديد كورونا

جى بي سي نيوز  :- أكدت وزارة الصحة خلو الأردن من الفيروس الجديد كورونا الذي ظهر مؤخرا في الصين.
وبين مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحق أن الوزارة مستعدة ولديها خطة متكاملة في التعامل مع أي إصابة تدخل الأردن عبر المداخل الحدودية والمطارات.
وأشار الدكتور اسحق إلى أن الفيروس جديد، حيث لم تكتشف طريقة العدوى لغاية الآن، إلا أنه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا يرجع إلى أن الإصابات بين البشر نجمت عن طريق مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس ولا يوجد حقائق حتى الآن لانتقال الفيروس من انسان إلى آخر بشكل مباشر.

جي بي سي نيوز

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