أخبار عاجلة

أردنيون يأملون بعودة حركة النقل مع سوريا -
شارع النهار| أجمل ما قيل عن الضحك من الفنانة عواطف حلمي -
هنا| الحلقة كاملة | 27 يناير 2020 -
السفيرة عزيزة - د. مروة الدالي تروي تفاصيل مبادرة " وقفية المعادي " لتنشيط المشروعات الصغيرة -
مروان الأحمدي: المرأة مهما بلغت في الفكر والقدرة تحتاج إلى أن تشعر بضعفها أمام رجل سوي تلجأ إليه -
وزارة البيئة تطلق بالتعاون مع المكتب العربي للشباب والبيئة فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني -
عرض نفسه للموت.. أب شجاع يحمي ابنته بجسده من الدهس تحت عجلات القطار بالإسماعيلية -
لقطات جديدة لطائرة ركاب إيرانية انحرفت عن المدرج -
موجز أخبار الخامسة مساء يوم 27 يناير -
السفيرة عزيزة - الراجل طوع مراته .. هل بتكون حياة ناجحة ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

قناة يوتيوب تنشر معاينة لهواتف Galaxy S20 المرتقبة (شاهد)

Google+ Print
قناة يوتيوب تنشر معاينة لهواتف Galaxy S20 المرتقبة (شاهد) قناة يوتيوب تنشر معاينة لهواتف Galaxy S20 المرتقبة (شاهد)

نشرت قناة Mobile Fun على موقع يوتيوب مقطع لما قالت إنه لهواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقبة من شركة سامسونج الكورية.

ولأن شركات صناعة أغطية الهواتف الذكية بدأت قبل مدة تكشف عن منتجاتها المخصصة لهواتف (جالاكسي إس20)، فهذا لأنها حصلت على الهواتف بتصميمها النهائي، ويبدو أن قناة Mobile Fun قد حصلت على الهاتف.

واحتوى فيديو القناة الذي لا تزيد مدته عن 4 دقائق، هواتف سامسونج المرتقبة الثلاثة: (جالاكسي إس20)، و(جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا)، وأجرت مقارنة بين أحجام الهواتف المرتقبة وهواتف (جالاكسي إس10) الحالية.

ويؤكد الفيديو وجود كاميرات خلفية متعددة داخل نظام مستطيل الشكل، وذلك على غرار بعض الهواتف التي أطلقتها سامسونج في الآونة الأخيرة، خاصةً من سلسلة (جالاكسي أي) Galaxy A، وفي الفيديو يظهر أن (جالاكسي إس20) آتٍ مع 3 كاميرات خلفية، في حين سيأتي هاتفا (جالاكسي إس20 بلس)، و(جالاكسي إس20 ألترا) مع 4 هواتف خلفية.

وقالت قناة Mobile Fun: إنها حصلت على وحدات الاختبار التي أرسلتها سامسونج إلى شركات صناعة الأغطية في الصين، وهي تأتي بقياس 6.3 بوصات لهاتف (جالاكسي إس20)، وبقياس 6.7 بوصات لهاتف (جالاكسي إس20 بلس)، وبقياس 6.9 بوصات لهاتف (جالاكسي إس20 ألترا). والهواتف الثلاثة تأتي عم زرين فقط، الأول قصير للطاقة، والآخر أطول للصوت. وبذلك تتخلى سامسونج عن الزر الخاص بمساعدها الرقمي (بيكسبي) Bixby.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
فيديو مهم جداً ..هتعرف منه إزاي تخرج (( ذكاة المال)) ع الذهب والعقارات

فيديو مهم جداً ..هتعرف منه إزاي تخرج (( ذكاة المال)) ع الذهب والعقارات

لما تشوف الفيديو ده .. اتحداك هتغير نظرتك للحياة مليون في الـ 100

لما تشوف الفيديو ده .. اتحداك هتغير نظرتك للحياة مليون في الـ 100

بالفيديو : الجيش اللبناني يتدخل لمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة في بيروت

بالفيديو : الجيش اللبناني يتدخل لمنع المحتجين من اقتحام مقر الحكومة في بيروت

بالفيديو : اشتباكات قرب السراي الحكومي ببيروت.. والأمن يطلق الغاز

بالفيديو : اشتباكات قرب السراي الحكومي ببيروت.. والأمن يطلق الغاز