أخبار عاجلة

وسط انتكاسة "ليبرا"..حلم العملات الرقمية للبنوك المركزية يقترب من الواقع -
غزاوي يصنع سيارة مرسيدس بنز كلاسيكية -
المطرب الشاب أحمد حسن إبراهيم يبدع بأغنية (مغرم) -
لافروف: الجيش السوري استعاد مناطق واسعة -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: القلب ينبض 3 مليار مرة في 70 عامًا -
مدير دار نشر المجموعة القصصية للكاتب الشاب محمد حسن خليفة: الحزن لازم محمد بعد وفاة والده -
الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب: علميا.. الزعل فعلا بيكسر القلب ويسبب الموت الفجأة -
ارتفاع طفيف لاحتياطي تركيا من النقد الأجنبي في الأسبوع الماضي -
محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام لكنها تسجل خسائر أسبوعية -
وكالة: سندات لبنان الدولارية تسجل مستويات قياسية منخفضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الحلبوسي يثمن مواقف الأردن بقيادة الملك في إسناد العراق

Google+ Print
الحلبوسي يثمن مواقف الأردن بقيادة الملك في إسناد العراق الحلبوسي يثمن مواقف الأردن بقيادة الملك في إسناد العراق

جي بي سي نيوز :- استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس الثلاثاء رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي. وجرى خلال اللقاء بحث الخطوات التي يقوم بها البلدان الشقيقان لزيادة التعاون والتنسيق ترجمة للعلاقة الأخوية التاريخية التي تربطهما إضافة إلى المستجدات في المنطقة وسبل تخفيض ما شهدت من تصعيد.

وشدّد الصفدي على موقف المملكة الثابت في الوقوف إلى جانب العراق والحفاظ على سيادته واستقراره وتكريس النصر الكبير الذي حققه على العصابات الداعشية وإسناده في مسيرة إعادة البناء وفق الدستور .

وأكد الحلبوسي تثمين المواقف الأردنية الثابتة التي يؤكدها جلالة الملك عبدالله الثاني في إسناد العراق، وشدّد على الحرص على تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مخدرات

ضبط 3 متورطين بقضايا مخدرات

ضبط 3 متورطين بقضايا مخدرات

بالفيديو : مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين في محيط مجلس النواب ببيروت

بالفيديو : مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين في محيط مجلس النواب ببيروت

حلب وإدلب.. قصف روسي مكثف يخلف 27 قتيلا من المدنيين

حلب وإدلب.. قصف روسي مكثف يخلف 27 قتيلا من المدنيين