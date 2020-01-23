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غانتس: سنعمل على ضم "غور الأردن" بعد انتخابات الكنيست

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غانتس: سنعمل على ضم "غور الأردن" بعد انتخابات الكنيست غانتس: سنعمل على ضم "غور الأردن" بعد انتخابات الكنيست

جي بي سي نيوز :- قال رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، إنه سيعمل على ضم غور الأردن إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست، المقرر إجراؤها 2 مارس/ آذار المقبل.

أفادت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم، الثلاثاء، بأن غانتس قد أدلى بتلك التصريحات خلال زيارته إلى منطقة غور الأردن، اليوم، مؤكدا أنه سيعمل على تطوير هذه المنطقة، بدعوى أنها خط الدفاع الشرقي لأرض إسرائيل.

ورد بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، على تصريح غانتس، قائلا: "لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخاب؟ بالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست. بيني غانتس، أتوقع ردك هذا المساء، إلا إذا كان لأحمد الطيبي [رئيس الحركة العربية للتغيير، عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة] فيتو على ذلك"وفق سبوتنك .

ونشر غانتس تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، أكد من خلالها أن غور الأردن جزء لا يمكن فصله عن دولة إسرائيل، فهي جزء منها.

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على إجراء انتخابات برلمانية للكنيست، من المقرر إجراؤها في 2 مارس/ آذار المقبل، وهي ثالث انتخابات للكنيست على التوالي خلال 11 شهرا تقريبا، فشل خلالها نتنياهو وغانتس في تشكيل الإسرائيلية على التوالي.

جي بي سي نيوز

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