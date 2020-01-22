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لبنان.. دياب يعلن تشكيل حكومة جديدة ويحدد أهدافها

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لبنان.. دياب يعلن تشكيل حكومة جديدة ويحدد أهدافها لبنان.. دياب يعلن تشكيل حكومة جديدة ويحدد أهدافها

وقال دياب في مؤتمر صحفي عقب عرضه تشكيلة على الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، إن التركيبة الحكومية الجديدة مكونة من اختصاصيين وذوي كفاءات ولا تتأثر بالأهواء السياسية، مضيفا أنه وضع معايير محددة لفريق العمل الحكومي.

وأضاف أن الحكومة الجديدة تعبّر عن تطلعات المعتصمين وستعمل على تلبية مطالبهم، واعدا بأن تعمل على ضمان استقلالية القضاء، واستعادة الأموال المنهوبة، ومكافحة الفساد والبطالة، وحماية الشرائح الفقيرة من ظلم الضرائب، وسن قانون انتخابي جديد يعزز اللحمة الوطنية.

وتم إسناد وزارة الدفاع في حكومة دياب إلى زينة عكر، والداخلية إلى اللواء محمد فهمي، والخارجية إلى ناصيف حتي، والمالية إلى غازي وزني.

الجزيرة 

جي بي سي نيوز

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