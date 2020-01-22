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تورط في ذبح السوريين.. وزير دفاع النظام يفضح سليماني

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تورط في ذبح السوريين.. وزير دفاع النظام يفضح سليماني تورط في ذبح السوريين.. وزير دفاع النظام يفضح سليماني

جي بي سي نيوز :- نشر أحد خبراء معهد هدسون في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ومجلس الأمن القومي، مايكل دوران، مقطع لوزير دفاع النظام السوري، علي أيوب، وهو يعترف بمشاركة قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مجزرة باب عمر بحمص، حيث تم تسوية الحي بالأرض وارتكبت فيه فظائع ضد السكان لم يسبق لها مثيل.

كما كشف الفيديو تورط سليماني في قتل السوريين منذ اندلاع الثورة عام 2011 وفقاً لتأكيدات أيوب.

وقال مايكل على حسابه في "تويتر": سليماني في سوريا. وزير الدفاع السوري علي أيوب يكشف الآن مدى عمق تورط سليماني في ذبح السوريين. حتى الآن، كان من المعروف أن تورط إيران في الحرب الأهلية السورية بدأ منذ صيف عام 2012 ، أي بعد عام ونصف من بدايتها".

وتابع: "لقد قابل قاسم سليماني عام 2011 وخططوا معاً للحملة على بابا عمرو في حمص. كان الهجوم وحشياً، حيث قام الجيش السوري بتسويته بالأرض من خلال القصف العشوائي، والذبح الوحشي للمدنيين"، وفق قوله. إلى ذلك أوضح: "تم قتل صحافيين أميركيين وفرنسيين وثقوا المذبحة".

وسخر قائلاً: "تذكر ذلك عندما يقوم المدافعون عن سليماني، في الولايات المتحدة وخارجها، بترويج "مكافحته للإرهاب" وحربه ضد داعش". وتذكر أيضاً أن إدارة أوباما أرسلت له رسائل، ما زلنا لا نعرف شيئاً عنها".

وقتل قاسم سليماني بضربة أميركية في العاصمة العراقية بغداد يوم 3 يناير الحالي.

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جي بي سي نيوز

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