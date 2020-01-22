حكومة لبنان تبصر النور.. والشارع يعترض

جي بي سي نيوز : أصدر الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسوماً قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب، بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيراً لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

وجاءت الحكومة على الشكل الآتي:

- رئيس الحكومة حسان دياب

- نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة عكر

- وزير الداخلية والبلديات: اللواء محمد فهمي

- وزير المال: غازي وزني

- وزير الخارجية: ناصيف حتي

- وزير الاتصالات: طلال حواط

- وزيرة العدل: ماري كلود نجم

- وزير الأشغال العامة والنقل: ميشال نجار

- وزيرة العمل: لميا يمين

- وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر

- وزير السياحة والشؤون الاجتماعية: رمزي مشرفية

- وزير الشباب والرياضة: فارتي اوهانيان

- وزير التربية: طارق المجذوب

- وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة

- وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار

- وزير الصحة: حمد حسن

- وزير الزراعة: عباس مرتضى

- وزير الصناعة: عماد حبّ الله

- وزيرة المهجّرين: غادة شريم

- وزيرة الاعلام: منال عبد الصمد

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