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تركيا تعلن مقتل 3 من قواتها شمال شرقي سوريا

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تركيا تعلن مقتل 3 من قواتها شمال شرقي سوريا تركيا تعلن مقتل 3 من قواتها شمال شرقي سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل 3 من جنودها بتفجير سيارة مفخخة، شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أصدرته، اليوم الجمعة، أن التفجير وقع الليلة الماضية أثناء تنفيذ العسكريين الأتراك تفتيشا مروريا، دون شرح تفاصيل إضافية.

وكانت مصادر في الجيش السوري الحر قد أفادت لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس بمقتل ستة أشخاص، هم ضابطان تركيان وأربعة عناصر للجيش الحر بتفجير سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرقي سوريا.

يذكر أن تركيا خسرت أكثر من 20 عسكرياً شمال شرقي سوريا منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات.

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جي بي سي نيوز

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