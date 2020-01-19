خبير دولي يشيد بدور الأردن في نشر حلول الطاقة المتجددة

جى بي سي نيوز :- أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا)، فرانشيسكو لا كاميرا، بدور الأردن الفاعل في تعزيز ونشر حلول الطاقة المتجددة على الخريطة العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة (أريك)، المهندس محمد الطعاني، على هامش أعمال الجمعية العامة العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة التي عقدت أخيراً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال المهندس الطعاني، في تصريح صحفي، اليوم السبت، إن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ستشارك في أعمال المنتدى الاستثماري السابع للطاقة المتجددة المنوي عقده بعمان خلال الفترة من 21_24 /9 /2020.

وأضاف أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ثمن كذلك دور الأردن في تأسيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة (أريك) ومقرها عمان ودورها في نشر ثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الوطن العربي ، وفق بترا .

وأشار الطعاني إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى دور الهيئة العربية للطاقة المتجددة في تبادل الخبرات والتشبيك وعقد المؤتمرات والندوات والتدريب ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتوطينها في الدول العربية كخطوة جديدة في نهج تنموي جديد مستدام يعتمد على الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وتحقيق أمن الطاقة والمياه والغذاء والحفاظ على البيئة لوسائل مبتكرة وحديثة بمدن ذكية وسيارات كهربائية.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) وهي منظمة حكومية دولية معنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

