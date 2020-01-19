الأردن الخامس عربيا في سرعة الانترنت

جى بي سي نيوز :- حدد موقع "سبيد تست" الترتيب العالمي للدول من حيث سرعة خدمة الإنترنت الأرضي الفائق السرعة ADSL لديها، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.

وذكر الموقع أن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية، من حيث سرعة الإنترنت بنحو 90.57 ميجابت لتحتل بذلك المركز 30 عالميا بين 177 دولة.

وجاءت قطر في المركز الـ 40 بنحو 73.94 ميجا، تلتها الكويت في المركز 44 مسجلة 65.92 ميجا، وحلت السعودية في المركز 53 بسرعة 52.93 ميجابت.

وحصدت الأردن المركز 55 بنحو 50.43 ميجا، ثم عمان في المركز 66 بنحو 42.22 ميجا، أعقبها البحرين في المركز 95 بنحو 26.98 ميجا، تلته مصر في المركز 97 بسرعة 26.52 ميجا.

واحتلت العراق المركز 107 بنحو 23.13 ميجا، تلتها المغرب في المركز 122 مسجلة 18.52 ميجا، ثم موريتانيا في المركز 123 بنحو 18.41 ميجا، وحصدت فلسطين المركز 127 بنحو 16.38 ميغا، أعقبتها ليبيا فى المركز 148 بسرعة 12.07 ميجا .

واقتنصت تونس المركز 158 بنحو 9.12 ميجا، ثم لبنان في المركز 161 بنحو 8.10 ميجا، تلتها سوريا فى المركز 165 بنحو 7.31 ميجا، وجاءت كل من اليمن والجزائر في المركزين 173 و 174 بسرعات 4.39 و 3.92 ميجابت على التوالي.