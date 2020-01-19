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أكثر من 52 ألف أردني أدوا العمرة خلال 5 اشهر

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أكثر من 52 ألف أردني أدوا العمرة خلال 5 اشهر أكثر من 52 ألف أردني أدوا العمرة خلال 5 اشهر

جى بي سي نيوز  :- أعلنت وزارة الحج والعمرة ، اليوم الجمعة، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار 2,913,170 تأشيرة عمرة، وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام فى غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من جمادى الأولى 1441هـ، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,595,830 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,210,041 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب الارقام فان 52,175 اردنيا ادوا العمرة خلال هذه الفترة . 

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ذلك قد جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى أن أكثر الجنسيات قدوما للمملكة كانت من نصيب باكستان بنحو 601,880 معتمرا . 

جي بي سي نيوز

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