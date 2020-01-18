جوجل تعتزم دعم منصة الألعاب Steam على أجهزة كروم بوك

قال مدير قسم نظام (كروم أو إس) Chrome OS لدى شركة جوجل في مقابلة مع موقع (أندرويد بوليس) Android Police: إن الشركة تعمل على السماح لمستخدمي أجهزة (كروم بوك) Chromebook بلعب ألعاب الفيديو عبر منصة الألعاب (ستيم) Steam التابعة لشركة (فالف) Valve.

ولم يكشف (كان ليو) للموقع عن موعد دعم المنصة على أجهزة كروم بوك، ولكن الإعلان كان غريبًا، ولكنه ليس مفاجئًا، بالنظر إلى أن جوجل ركزت خلال السنوات الأخيرة على توسعة قدرات نظام (كروم أو إس) عن طريق دعم تشغيل تطبيقات أندرويد، بهدف جعل النظام لا يعتمد على الويب بالكلية. ولكن دعم منصة (ستيم) يعني أن النظام سيتيح للمستخدمين لعب مئات الألعاب التي توفر دعمًا لنظام لينوكس الذي يرتكز عليه كروم أو إس.

ومع الإشارة إلى أن حواسيب كروم بوك تأتي غالبًا بمواصفات كافية لتشغيل تطبيقات الويب، لذا لا يُتصور أن تدعم الأجهزة الألعاب القوية المخصصة للحواسيب المحمولة القوية المواصفات، ولكن أخيرًا بدأت بعض الشركات إطلاق حواسيب كروم بوك بمواصفات قوية، وهو ما بشّر به ليو في مقابلته مع (أندرويد بوليس).

ويُتوقع أيضًا أن جوجل تسعى من خلال دعم الألعاب على أجهزة كروم بوك إلى الترويج والاستفادة من خدمة بث الألعاب (إستاديا) Stadia التي أطلقتها قبل نحو شهرين، إذ إن الخدمة لا تتطلب وجود عتاد قوي على الأجهزة.