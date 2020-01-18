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4 طرق للتغلب على صعوبة تنزيل التطبيقات أو تحديثها على آيفون

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يواجه مستخدمو هواتف آيفون الكثير من المشاكل المتعلقة بتنزيل التطبيقات أو تحديثها والتي قد تشمل: صعوبة الاتصال بمتجر التطبيقات  App Store، أو صعوبة تسجيل الدخول، أو ظهور رسالة خطأ تبلغهم بعدم القدرة على تنزيل التطبيق أو التحديث.

ولكن لحسن الحظ؛ هناك الكثير من الحلول البسيطة التي يمكن لمستخدمي هواتف آيفون تجربتها للتغلب على هذه المشاكل.

فيما يلي 4 طرق للتغلب على مشاكل صعوبة تنزيل التطبيقات أو تحديثها على آيفون:

1- تأكد من وجود مساحة خالية كافية على آيفون:

سعة التخزين الداخلية لهواتف آيفون غير قابلة للزيادة، لذلك إذا كنت قد ملأت هاتفك بالفعل بالصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والمحتويات الأخرى، فقد تجد أنه ليس لديك مساحة كافية للتطبيقات الجديدة. ويمكنك التحقق من سعة التخزين المتوفرة على هاتفك باتباع الخطوات التالية:

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  • انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings على هاتف آيفون.
  • اضغط على خيار (عام) General.
  • اضغط على خيار (مساحة تخزين آيفون) iPhone Storage؛ لمعرفة مقدار سعة التخزين المتوفرة لديك، وقد تجد قائمة بالتوصيات اللازمة لتحسين سعة تخزين الهاتف، تليها قائمة بالتطبيقات المثبتة ومقدار سعة التخزين التي يستخدمها كل تطبيق.

4 طرق للتغلب على صعوبة تنزيل التطبيقات أو تحديثها على آيفون

2- تحديث تفاصيل Apple ID الخاص بك:

بعد تغيير Apple ID أو كلمة المرور، قد تحتاج إلى تحديث معلومات تسجيل الدخول الخاصة بخدمات آبل التي تستخدمها. وحتى لو كنت تقوم فقط بتنزيل تطبيقات مجانية من متجر التطبيقات، فأنت بحاجة إلى الحصول على معلومات سداد صالحة؛ لذلك من المحتمل أن تكون تفاصيل الدفع على حسابك منتهية الصلاحية، ويجب عليك التحقق إذا كنت بحاجة إلى تحديثها.

  • انتقل إلى قائمة (الإعدادات) Settings على هاتف آيفون، وانقر على [اسمك] في الجزء العلوي من الشاشة.
  • اضغط على خيار (الاسم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني) للتحقق أو تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بك.
  •  اضغط على خيار(الدفع والشحن) Payment & Shipping لتحديث معلومات الدفع الخاصة بك.

4 طرق للتغلب على صعوبة تنزيل التطبيقات أو تحديثها على آيفون

3- إيقاف ميزة قيود المحتوى والخصوصية:

تتيح لك ميزة (قيود المحتوى والخصوصية) content and privacy restrictions على آيفون تقييد بعض الإعدادات أو التطبيقات أو الميزات للحفاظ على أمان الجهاز للأطفال. ومع ذلك؛ قد تمنعك هذه القيود نفسها من تثبيت تطبيقات جديدة، ولإيقاف تفعيل هذه الميزة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

  • انتقل إلى (الإعدادات) على آيفون؛ ثم اضغط على خيار (وقت الشاشة) Screen Time.
  • اضغط على خيار (قيود المحتوى والخصوصية) Content & Privacy Restrictions.
  • أدخل رمز مرور (وقت الشاشة) إذا طُلب منك ذلك، ثم قم بإيقاف تشغيل جميع قيود المحتوى والخصوصية من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.

  •  أو قم بتغيير الإعداد التالي: اضغط على خيار ( مشتريات آب ستور وآيتونز)   iTunes & App Store Purchases
  •  اضغط على خيار (تثبيت التطبيقات)  Installing Apps.
  • حدد خيار(السماح) Allow لتمكين تثبيت التطبيقات.

4- إيقاف تنزيل التطبيق مؤقتًا وإعادة تشغيله:

في بعض الأحيان؛ إذا لم يقم هاتف آيفون بتنزيل التطبيقات، يكون كل ما عليك القيام به هو إيقاف التنزيل مؤقتًا، ثم استئنافه مرة أخرى، ويمكنك القيام بذلك من الشاشة الرئيسية على جهازك.

  • أثناء تنزيل تطبيق ما، يجب أن يظهر على الشاشة الرئيسية كرمز رمادي مع وجود دائرة تقدم في المنتصف.
  • عندما تضغط بشدة على التطبيق من “الشاشة الرئيسية”، ستظهر لك عدة خيارات (استئناف التنزيل) Resume Download؛ أو (إيقاف التنزيل مؤقتًا) Pause Download أو (لغاء التنزيل)Cancel Download.

4 طرق للتغلب على صعوبة تنزيل التطبيقات أو تحديثها على آيفون

  • إذا توقف تنزيل التطبيق مؤقتًا، فاضغط على “استئناف التنزيل”.
  • وإذا حدث عطل، فاضغط على (إيقاف التنزيل مؤقتًا)، ثم اضغط باستمرار على التطبيق مرة أخرى واضغط على (استئناف التنزيل).

البوابة العربية للأخبار التقنية

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