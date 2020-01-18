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بداية من أبريل القادم البدء في تعميم برنامج القراءة الموحد

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بداية من أبريل القادم البدء في تعميم برنامج القراءة الموحد بداية من أبريل القادم البدء في تعميم برنامج القراءة الموحد

أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه من المقرر أن تنتهي التجربة الخاصة ببرنامج القراءة الموحد بكافة شركات توزيع الكهرباء التسعة الموجودين على مستوى الجمهورية في مارس القادم، وذلك للتأكد تماما من دقة البرنامج، ومعالجة أي أخطاء بالبرنامج قبل أن يتم تعميمه رسميا شهر أبريل القادم، وذلك تفاديا لحدوث أي أخطاء قد تؤدي إلى أي مشاكل في الفواتير الخاصة باستهلاك الكهرباء.

برنامج القراءة الموحد

وقد أوضح المصدر أن تطبيق البرنامج الخاص بالقراءة الموحدة على 50 بالمئة من إجمالي عدد المشتركين في شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأكد المصدر أنه سوف يتم تعميم هذا البرنامج على كافة الإدارات بداية من إبريل القادم بعد التأكد من نجاح البرنامج تماما.

وأشار المصدر أن هذا البرنامج متصل بشبكة الإنترنت، ويعتمد على القيام بالتقاط صورة لعدادات الكهرباء وإرسالها مباشرة بواسطة الإنترنت لإدارات شركات الكهرباء، كما أن هذا البرنامج يتيح إمكانية تتبع ومعرفة مكان الكشاف لضمان تسجيل قراءة سليمة تماما تعبر عن قيمة الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

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