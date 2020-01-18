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غلق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

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غلق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية غلق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

قام المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بالإعلان عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بجنوب سيناء، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة وشدة الرياح التي بلغت سرعتها 25 عقدة، كما وصل ارتفاع الأمواج إلى ثلاثة أمتار، كما أن حالة البحر مضطربة، وقد تم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على كافة الوحدات سواء صغيرة أو كبيرة، وذلك حفاظا على سلامة الملاحة البحرية في الميناء.

سوء الأحوال الجوية

أشار رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء خالد زهران أنه يجب على كافة مديري الموانئ أن يقوموا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة العلامات الملاحية الموجودة في مداخل ومخارج الموانئ، كما يجب أن يتم المتابعة بشكل دوري مع هيئة الأرصاد الجوية ومتابعة الخرائط المناخية وذلك ضمانا لسلامة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل غرف العمليات الموجودة بالموانئ لمواجهة كافة المخاطر المتوقع حدوثها ومنع كافة الأنشطة البحرية حفاظا على الأرواح والممتلكات.

يذكر أن عدد كبير من مدن الجمهورية تشهد حالة من الطقس السيئ، حيث توجد شبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق السريعة وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية.

دليل مصر

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