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التعليم العالي تعلن عن بدء التشغيل التجريبى لمنصة "365 صحة"

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التعليم العالي تعلن عن بدء التشغيل التجريبى لمنصة "365 صحة" التعليم العالي تعلن عن بدء التشغيل التجريبى لمنصة "365 صحة"

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بالإعلان عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي للبوابة الإلكترونية التي أطلق عليها “365 صحة”، وتهدف إلى التواصل مع المرضى والأشخاص الذين يترددون على كافة المستشفيات الجامعية الموجودة في كافة المحافظات، وذلك بداية من اليوم السبت، وذلك ليكون التواصل مع المواطنين بصورة مباشرة.

365 صحة

ويعتبر التطبيق 365 صحة هو أحد أوائل المنصات الموجودة في مصر وفي العالم والتي تقوم بربط المرضى مع كافة أشكال الرعاية الصحية سواء بنوك الدم أو الحضانات أو غير ذلك، حيث يستطيع المريض من خلال هذه البوابة أن يقوم بالاستعلام عن الخدمات والتواصل مع المستشفيات الجامعية للحصول على الخدمات بشكل سهل ومرن.

ويقوم هذا التطبيق بربط كافة المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية، حيث يتم توجيه المريض لأقرب مكان يمكن من خلاله الحصول على الخدمة التي يريدها، وذلك يعمل على توفير الوقت والجهد، كما يساهم بصورة فعالة في إنقاذ الحالات الطارئة، حيث يستطيع المريض أن يقوم بمنتهى السهولة بالاستعلام عن الأماكن المتاحة في الرعاية المركزة والحضانات وكذلك توافر أكياس الدم.

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