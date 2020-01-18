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هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها

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هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها هواوي تجد بديلًا عن خرائط جوجل لهواتفها

أعلنت شركة (توم توم) TomTom الهولندية للملاحة والخرائط الرقمية اليوم الجمعة أنها أبرمت صفقة مع شركة هواوي الصينية لاستخدام خرائطها وخدماتها في تطبيقات الهواتف الذكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصبحت شركة هواوي مضطرة إلى تطوير نظام التشغيل والخدمات الخاصة بها للهواتف الذكية، وذلك بعد أن أدرجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد في القائمة السوداء فعليًا في العام الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وهذا منع هواوي من استخدام نظام التشغيل أندرويد الرسمي من جوجل، إلى جانب التطبيقات المستخدمة على نطاق واسع مثل خرائط جوجل في الهواتف الجديدة.

وتعني الصفقة مع (توم توم) أن بإمكان هواوي الآن استخدام خرائط الشركة ومعلومات المرور وبرامج الملاحة الخاصة بالشركة الهولندية لتطوير تطبيقات للهواتف الذكية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة الهولندية (ريمكو ميرسترا): إن الصفقة قد تمت منذ بعض الوقت لكن الشركة لم تعلن عنها. ولم يكشف ميرسترا عن أي تفاصيل تتعلق بقيمة الصفقة.

يُشار إلى أن شركة (توم توم) – التي تبتعد عن بيع الأجهزة لتركز على تقديم الخدمات البرمجية – كانت قد باعت قسم تقنية المعلومات الخاص بها إلى شركة (بريدجستون) Bridgestone اليابانية للتركيز على أعمالها المرتبطة بالخرائط الرقمية.

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