توقيع اتفاقية لزيادة الطاقة الكهربائية المصدرة من الأردن إلى فلسطين

جي بي سي نيوز :- وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة كهرباء القدس، اليوم الاربعاء، اتفاقية لرفع قدرة التزويد من خلال تعزيز الربط الكهربائي ما يمكن من زيادة كميات الطاقة المصدرة الى فلسطين من 26 ميجاواط الى 80 ميجاواط.

ووقع الاتفاقية بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية والموارد الطبيعية المهندس ظافر ملحم ، كل من مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ومدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس هشام العمري.

واكدت الوزيرة زواتي في تصريح صحفي عقب التوقيع اهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون الطاقي بين الاردن وفلسطين برفع قدرة شبكة الربط الكهربائي بين البلدين لزيادة الطاقة المصدرة الى فلسطين وبما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

كما اكدت اهمية المشروع في اطار تطلع الاردن للربط مع دول الجوار لغايات التبادل التجاري للكهرباء وبما يعزز استقرارية النظام الكهربائي الاردني ويخدم التطلع لسوق عربية مشتركة.

وابدت استعداد الاردن تقديم جميع اشكال الدعم الفني والخبرات اللازمة للاشقاء في فلسطين لتعزيز استقرارية نظامهم الكهربائي وتعزيز اعتماديته وتنويع مصادر الطاقة لديهم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتعزيز التعاون وتقديم جميع اشكال الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق.

من جانبه قال المهندس الرواشدة ان الاتفاق مع الجانب الفلسطيني اليوم يشكل المرحلة الثانية من الربط المشترك بين البلدين ويبني على انجازات تتراكم منذ سنوات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا اهمية المشروع في تحقيق عوائد اضافيه لشركة الكهرباء الوطنية ورفع ايراداتها من خلال استغلال القدرات التوليدية المتوفرة في النظام الكهربائي الاردني.

وأكد الرواشدة ان التعاون مستمر مع الجانب الفلسطيني وهناك دراسات فنية مشتركة للاستمرار في توفير حلول ترفع قدرة التزويد للجانب الفلسطيني وكذلك الاستمرار في تدريب الكوادر الفنية الفلسطينية في الأردن من خلال برنامج تدريبي خاص تعقدة شركة الكهرباء الوطنية لغايات نقل الخبرة المكتسبة لديها في مجال انشاء وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية.

بدوره قال ملحم ان هناك اسبابا كثيرة دعتنا للاعتماد على الجانب العربي لتنويع مصادر الطاقة وتحديدا الجانب الاردني الذي كان اقرب لنا في كل الاوقات وهو الداعم الرئيسي للشعب الفلسطيني وان المشروع سيرفع قدرة النظام الكهربائي في فلسطين الى 80 ميجاواط متوقعا الانتهاء من المشروع خلال حوالي سبعة اشهر.

من جهته قال مدير كهرباء القدس المهندس هشام العمري شهدنا اليوم اتفاقية المرحلة الثانية من الربط الكهربائي الذي يرتقي من 26 ميجاواط الى 80 ميجاواط لسد النقص القائم حاليا في فلسطين وينوع مصادر الطاقة.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم شركة الكهرباء الوطنية بإنشاء محطة تحويل الرّامة 132/33 ك.ف والتي سيتم من خلالها تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقه اللازمه المتفق عليهاومن المتوقع انجاز المشروع بنهاية العام الحالي في حين تلتزم شركة كهرباء محافظة القدس بتحمل التكاليف المترتبة على إنشاء المحطة.

وتزود شبكة الكهرباء الاردنية فلسطين بالكهرباء منذ عام 2008 باستطاعة 26 ميجاواط استخدمت في مدينة اريحا.